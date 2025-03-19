Kızılcık Şerbeti'nde hikayesi bitmişti! Serkan Tınmaz o dizi ile geri dönüyor

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

Dikkat çeken sahneleri ile çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz hikayesi bitince projeden ayrılmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serkan Tınmaz, NOW’ın yeni iddialı dizisi “Çift Kişilik Oda” ile anlaşma sağladı. Tınmaz, “Çift Kişilik Oda”nın Ferit’i oldu.

Yaz boyunca devam etmesi planlanan “Çift Kişilik Oda”nın kadrosunda Gözde Seda Altuner (Sevil), Seren Şirince (Begüm) ve Gözde Türker (Gamze) yer alıyor.

Tınmaz ayrıca nisan ayında Hande Erçel’in hikâyesini yazdığı ilk proje olan “İki Dünya Bir Dilek” filminde rol alacak.