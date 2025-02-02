MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki sahneye Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Devreye girdi...

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki sahneye Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Devreye girdi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.02.2025 18:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki sahneye Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki sahneye Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Devreye girdi...

Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti, yeni sezonla birlikte de her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor.

kizilcik-serbeti-86-bolum-tek-pa

Heyecanı yüksek yeni bölümde birçok sahne diziye damga vururken Nilay'ın köpeklerle olan sahnesi ise farklı bir tartışmayı alevlendirdi. Dizinin son bölümünde Ünal ailesinin evine bir köpek giriyor ve doğum yapıyor. Bunu gören Nilay da kıyamayıp bir süre evde köpekleri saklıyor.

kizilcik-serbeti-86-bolum-tek-pa (1)

Pembe köpekleri görünce ise tepki gösterip hastalık bulaşacağını söyledi. Meryem de “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ!

Sahnenin ardından ise Sağlık Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabından bir uyarı metni yayınladı. Söz konusu metinde "Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!" ifadeleri kullanıldı.

s-5ab1183c5341cf6347eb5fc1008963

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir.

Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir.

Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır.

Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

s-c1030e72a68b5df8df7e97c86c455c

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Naci Görür'den art arda uyarılar

Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Naci Görür'den art arda uyarılar

Gözaltına alınan emniyet müdürünün lüks yaşamı! O fotoğraflar da ortaya çıktı

Gözaltına alınan emniyet müdürünün lüks yaşamı! O fotoğraflar da ortaya çıktı

'150 TL görüyorsanız gitmeyin' Hepsine zam geldi!

'150 TL görüyorsanız gitmeyin' Hepsine zam geldi!

Yasak aşktan şüphelenip hastane müdürünü vurdu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: Mesajları yanlış anladı

Yasak aşktan şüphelenip hastane müdürünü vurdu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: Mesajları yanlış anladı

Real Madrid'de Arda Güler kaosu yaşanıyor! "Ancelotti'den artık bıktım..."

Real Madrid'de Arda Güler kaosu yaşanıyor! "Ancelotti'den artık bıktım..."

Cesur pozlarda dikkat çeken detay! "Güzelim kızı ne hale getirmişler"

Cesur pozlarda dikkat çeken detay! "Güzelim kızı ne hale getirmişler"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.