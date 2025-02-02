Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki sahneye Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Devreye girdi...

Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti, yeni sezonla birlikte de her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor.

Heyecanı yüksek yeni bölümde birçok sahne diziye damga vururken Nilay'ın köpeklerle olan sahnesi ise farklı bir tartışmayı alevlendirdi. Dizinin son bölümünde Ünal ailesinin evine bir köpek giriyor ve doğum yapıyor. Bunu gören Nilay da kıyamayıp bir süre evde köpekleri saklıyor.

Pembe köpekleri görünce ise tepki gösterip hastalık bulaşacağını söyledi. Meryem de “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ!

Sahnenin ardından ise Sağlık Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabından bir uyarı metni yayınladı. Söz konusu metinde "Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir.

Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir.

Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır.

Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."