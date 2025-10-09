Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! 'Seda' geliyor

“Kızılcık Şerbeti” dizisi dördüncü sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin kadrosu yeni oyuncularla renkleniyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin ekibine 'Seda' rolü ile Ece Aydemir katılıyor.
Genç yıldız “Kızılcık Şerbeti”ne 108. bölümde “Seda” karakteriyle dahil olacak ve Nilay’ın (Feyza Civelek) eski mahallesinden komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak.
Dizi oyuncusu Ece Aydemir, 2001 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı. 2017 yılından itibaren dizilerde rol almaya başladı.
Ufuk Özkan, Kerem Kupacı, Ayça Varlıer, Sena Çakır, Mehtap Bayri, Nalan Yavuz, Yıldız Kültür, Alican Okumuş, Can Kıran, Pelin Şahin, Beyazıt Gülercan, Füsun Kostak ve Onur Seyit Yaran gibi oyuncuların yer aldığı Kalk Gidelim dizisinde Duru karakterine hayat verdi.
