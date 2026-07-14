Kızılcık Şerbeti'nde yine kriz çıktı! Senaryo değişti kadrodan çıkartıldı

Kızılcık Şerbeti dizisinin beşinci sezon hazırlıkları devam ederken beklenmedik bir ayrılık haberi gelmişti. Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin ilk bölümünden beri ekipte yer alan Aliye Uzunatağan'ın projeye veda ettiği öğrenilmişti.

Uzunatağan ile yapım şirketinin ekonomik şartlarda anlaşamadığı ve ayrılık kararı verildiği ortaya çıkmıştı. Sönmez’in ardından ekibe dahil olacak isim Laçin Ceylan olmuştu.

Kıvılcım’ın halası Devrim rolüyle hikâyeye dahil olacağı öğrenilmişti ancak fenomen dizide yine ortalık karıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunda yapılan değişikliğin ardından Laçin Ceylan'ın hikayesi başlamadan bitti. Ünlü oyuncu kadrodan çıkartıldı.