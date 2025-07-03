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Kızılcık Şerbeti'nden apar topar ayrılmıştı! Selin Türkmen'in asıl mesleği şaşırttı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Çimen' karakteri ile hafızalara kazınan Selin Türkmen dizideki rolü bittiği için projeye veda etmişti. Ünlü oyuncu son olarak katıldığı bir programda asıl mesleğini açıkladı. Staj yaptığı yer ise herkesi şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti'nden apar topar ayrılmıştı! Selin Türkmen'in asıl mesleği şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Çimen' karakteriyle hafızalara kazınan Selin Türkmen fenomen diziden rolü bittiği için ayrılmıştı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Selin Türkmen son olarak Saba Tümer'in programına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar ayrılmıştı! Selin Türkmen in asıl mesleği şaşırttı 1

Diziden ayrılış sebebini açıklayan Türkmen 'Yapımla ortak karardı. Senaryo bunu gerektiriyordu. Gayet güzel bir şekilde ayrıldık' ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar ayrılmıştı! Selin Türkmen in asıl mesleği şaşırttı 2

Asıl mesleğinin avukatlık olduğunu söyleyen Selin Türkmen kendi mesleği ve oyunculuk arasında gidip geldiğini dile getirdi.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar ayrılmıştı! Selin Türkmen in asıl mesleği şaşırttı 3

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR

Kendi mesleğinden de vazgeçemeyen Selin Türkmen, Çağlayan Adliyesi'nde staj yaptığını söyledi. Adliyede kendisini görenlerin şaşırdığını itiraf eden Selin Türkmen 'Kızılcık Şerbeti'ni herkes izliyor. Çimen'i ailenin küçük kızı gibi kabul etmişler. Gördüklerinde çok şaşırıyorlar' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer Selin Türkmen
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