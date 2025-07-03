Kızılcık Şerbeti'nden apar topar ayrılmıştı! Selin Türkmen'in asıl mesleği şaşırttı

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Çimen' karakteriyle hafızalara kazınan Selin Türkmen fenomen diziden rolü bittiği için ayrılmıştı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Selin Türkmen son olarak Saba Tümer'in programına konuk oldu.

Diziden ayrılış sebebini açıklayan Türkmen 'Yapımla ortak karardı. Senaryo bunu gerektiriyordu. Gayet güzel bir şekilde ayrıldık' ifadelerini kullandı.

Asıl mesleğinin avukatlık olduğunu söyleyen Selin Türkmen kendi mesleği ve oyunculuk arasında gidip geldiğini dile getirdi.

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR

Kendi mesleğinden de vazgeçemeyen Selin Türkmen, Çağlayan Adliyesi'nde staj yaptığını söyledi. Adliyede kendisini görenlerin şaşırdığını itiraf eden Selin Türkmen 'Kızılcık Şerbeti'ni herkes izliyor. Çimen'i ailenin küçük kızı gibi kabul etmişler. Gördüklerinde çok şaşırıyorlar' ifadelerini kullandı.