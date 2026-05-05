Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkartılmıştı! Rahimcan Kapkap'ın yeni adresi belli oldu

NTC Medya’nın atv için hazırladığı yeni dizisi “Adana Günlükleri”nin çekimlerine 15 Mayıs’ta başlanması bekleniyor.

Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı, Müge Uğurlar’ın yöneteceği gençlik dizisinin başrol karakteri Emir’e hayat verecek oyuncu belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızılcık Şerbeti”nin ardından son olarak “Veliaht” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Rahimcan Kapkap heyecanla beklenen “Adana Günlükleri”yle el sıkıştı.

Dizide en büyük sevdası futbol olan Emir’in yaşadığı büyük acıyla beraber evrilen hayatı etkileyici bir dille ekrana taşınacak.