Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkartılmıştı! Semra San'ın yeni adresi belli oldu

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” yeni sezon için gün sayıyor.

TEKLİF YAĞIYORDU

Her sahnesi olay olan dizide geçtiğimiz sezon 'Cansu' karakterine hayat veren ancak hikayesi kısa süren Semra San diziden apar topar çıkartılmıştı. Semra San'a dizi sonrası teklif yağmıştı.

Semra San'ın yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Veliaht dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak ve projede Leyla karakterine hayat verecek.