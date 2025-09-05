MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkartılmıştı! Semra San'ın yeni adresi belli oldu

Şimdilerde yeni sezonu heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinde geçtiğimiz sezon Cansu karakterine hayat veren ve projeden apar topar çıkartılan Semra San'a diziden sonra teklif yağmıştı. Semra San'ın yeni adresi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkartılmıştı! Semra San'ın yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” yeni sezon için gün sayıyor.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar çıkartılmıştı! Semra San ın yeni adresi belli oldu 1

TEKLİF YAĞIYORDU

Her sahnesi olay olan dizide geçtiğimiz sezon 'Cansu' karakterine hayat veren ancak hikayesi kısa süren Semra San diziden apar topar çıkartılmıştı. Semra San'a dizi sonrası teklif yağmıştı.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar çıkartılmıştı! Semra San ın yeni adresi belli oldu 2

Semra San'ın yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Veliaht dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak ve projede Leyla karakterine hayat verecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dondurma yerken paylaştı, gelen mesajla deliye döndü! "Bu sapıkları..."Dondurma yerken paylaştı, gelen mesajla deliye döndü! "Bu sapıkları..."
Balayı için bakın nereyi seçtiler! Peş peşe romantik pozlar... Balayı için bakın nereyi seçtiler! Peş peşe romantik pozlar...

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5'i birden kamera karşısında: CHP yönetimini kızdıracak sözler

5'i birden kamera karşısında: CHP yönetimini kızdıracak sözler

'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocukları evden kovdu! Ortalık fena karıştı

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocukları evden kovdu! Ortalık fena karıştı

CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?

CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

Salgın ilan edildi: 15 kişi öldü!

Salgın ilan edildi: 15 kişi öldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.