Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u kim? İlk teklif yakışıklı oyuncuya gitmiş

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'de son dönemde Oruç karakteri de çok popüler. Dizide Oruç'u canlandıran Burak Yörük'ten önce bakın kime teklif gitti.

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u kim? İlk teklif yakışıklı oyuncuya gitmiş

Son dönemde reytingleriyle adından söz ettiren Taşacak Bu Deniz sosyal medyada da konuşuluyor. Ava Yaman ve Burak Yörük özellikle oldukça popüler.

Dizide Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük'ün yerine ilk başta bambaşka isim düşünülmüş.

Taşacak Bu Deniz in Oruç u kim? İlk teklif yakışıklı oyuncuya gitmiş 1

Oruç için düşünülen ilk ismin Burak Tozkoparan olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, rol için ilk teklif Burak Tozkoparan'a gitti ancak ünlü oyuncu bu teklifi reddetti.

Sarışın ve renkli gözlü bir oyuncunun arandığı karakter için sonraki aday Burak Yörük oldu.
Taşacak Bu Deniz in Oruç u kim? İlk teklif yakışıklı oyuncuya gitmiş 2

BURAK YÖRÜK KAÇ YAŞINDA?

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün yaşı da son dönemde merak ediliyor. Burak Yörük 1995 doğumlu.

