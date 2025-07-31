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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman bikinili pozlarıyla mest etti! Peş peşe paylaştı

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan Müjde Uzman'ın diziden ayrılığı büyük ses getirmişti. Şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Uzman bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin tatil kareleri büyük ilgi gördü.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman bikinili pozlarıyla mest etti! Peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Alev' karakteriyle adından söz ettiren Müjde Uzman diziden ayrılışıyla uzun süre konuşulmuştu.

Daha sonra Aşk, Evlilik, Boşanma ve Kral Kaybederse dizilerinde rol alan ünlü isim şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Kızılcık Şerbeti nin Alev i Müjde Uzman bikinili pozlarıyla mest etti! Peş peşe paylaştı 1

Sezonun yorgunluğunu deniz, kum ve güneş ile atmaya çalışan Müjde Uzman bikinili kareleriyle sosyal medyayı salladı.

Kızılcık Şerbeti nin Alev i Müjde Uzman bikinili pozlarıyla mest etti! Peş peşe paylaştı 2

YORUM YAĞDI

Peş peşe paylaşımlarda bulunan Uzman bu haliyle beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'güzel kadın', 'fiziği olay', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti nin Alev i Müjde Uzman bikinili pozlarıyla mest etti! Peş peşe paylaştı 3

Kızılcık Şerbeti nin Alev i Müjde Uzman bikinili pozlarıyla mest etti! Peş peşe paylaştı 4

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Müjde Uzman
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