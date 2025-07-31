Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman bikinili pozlarıyla mest etti! Peş peşe paylaştı

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Alev' karakteriyle adından söz ettiren Müjde Uzman diziden ayrılışıyla uzun süre konuşulmuştu.
Daha sonra Aşk, Evlilik, Boşanma ve Kral Kaybederse dizilerinde rol alan ünlü isim şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.
Sezonun yorgunluğunu deniz, kum ve güneş ile atmaya çalışan Müjde Uzman bikinili kareleriyle sosyal medyayı salladı.
Peş peşe paylaşımlarda bulunan Uzman bu haliyle beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'güzel kadın', 'fiziği olay', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.
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