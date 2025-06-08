Kızılcık Şerbeti’nin Çimen'i Selin Türkmen, sevgilisiyle tatilde aşka geldi

Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonunda rol alan Selin Türkmen de bayramda soluğu tatilde alan oyuncular arasında yer aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonunda Kıvılcım'ın kızı Çimen karakteriyle karşımıza çıkan Selin Türkmen, 3. sezonda rol almama kararı almıştı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Selin Türkmen, sevgilisiyle birlikte çıktığı tekne tatilinde görüntülendi.

Teknelerini Cennet Koyu'na demirleyen Selin Türkmen ile sevgilisi, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Romantik anlar yaşayan ikili, her fırsatta birbirlerini öpücüklere boğdu. Âşıkların romantik anları, objektiflere böyle yansıdı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Çimen karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, bir dönem yanlış anlaşılmalar sonucunda çıkan 44 yaş haberleriyle gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun yaşı tamamen hatalı biliniyordu.

Selin Türkmen'in aslında 2000 doğumlu olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.