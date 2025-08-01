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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu evleniyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız'a 'Evet' dedi

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Türkoğlu'nun evlilik teklifi aldığı kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu evleniyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız'a 'Evet' dedi
Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Uzun süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile birlikte olan ünlü oyuncu, zaman zaman sevgilisiyle olan mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu evleniyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız a Evet dedi 1

Birlikte sık sık seyahat eden ünlü çiftin yeni rotası İtalya oldu. Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, bugün sevgilisiyle birlikte Como Gölü'ne gitti.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu evleniyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız a Evet dedi 2

COMO GÖLÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede evlenme teklif etti. Ardından kendisine "evet" diyen ünlü oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu evleniyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız a Evet dedi 3

Beyazlar içindeki ünlü çiftin, evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdukları mutluluk karesi büyük ilgi gördü.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu evleniyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız a Evet dedi 4

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Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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