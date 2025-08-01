Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu evleniyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız'a 'Evet' dedi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Uzun süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile birlikte olan ünlü oyuncu, zaman zaman sevgilisiyle olan mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Birlikte sık sık seyahat eden ünlü çiftin yeni rotası İtalya oldu. Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, bugün sevgilisiyle birlikte Como Gölü'ne gitti.

COMO GÖLÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede evlenme teklif etti. Ardından kendisine "evet" diyen ünlü oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı.

Beyazlar içindeki ünlü çiftin, evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdukları mutluluk karesi büyük ilgi gördü.