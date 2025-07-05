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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı...

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için tatil yapıyor. Sıla Türkoğlu'nun diziden bölüm başı kazancı da ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı...
Öznur Yaslı İkier

Sıla Türkoğlu, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandı. Hem özel hayatı hem de dizideki performansıyla adından söz ettiren oyuncu şimdi de kazancıyla gündeme geldi.

BÖLÜM BAŞI KAZANCI...

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık konuşulan Sıla Türkoğlu'nun diziden bölüm başı 120 bin lira kazandığı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu nun bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı... 1

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu, bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu nun bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı... 2

Sevgilisiyle sık sık tatile çıkan Sıla Türkoğlu'nun her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu nun bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı... 3

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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