Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı...

Sıla Türkoğlu, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandı. Hem özel hayatı hem de dizideki performansıyla adından söz ettiren oyuncu şimdi de kazancıyla gündeme geldi.

BÖLÜM BAŞI KAZANCI...

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık konuşulan Sıla Türkoğlu'nun diziden bölüm başı 120 bin lira kazandığı öğrenildi.

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu, bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

Sevgilisiyle sık sık tatile çıkan Sıla Türkoğlu'nun her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.