Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı! Kimse inanamadı

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla sıkça gündeme geliyor.

Son dönemde özel hayatıyla dikkat çeken Sıla Türkoğlu'nun yeni bir reklam anlaşması yaptığı öğrenildi. Gazeteci Mehmet Üstündağ Gel Konuşalım programında Sıla Türkoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Üstündağ; 'Amerika'nın jean markası. Türkiye'de ilk kez bir kadın reklamlarında oynayacak. Sıla Türkoğlu'nun iki yıllık reklam anlaşması 50 milyon TL.' ifadelerini kullandı.

Program sunucularından Nur Tuğba Namlı '50 milyon TL bir reklam filminden almak ne demek?' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.