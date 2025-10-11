Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu son pozlarıyla beğeni topladı! 'Su gibi'

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla sıkça gündeme geliyor.

Son dönemde özel hayatıyla dikkat çeken Sıla Türkoğlu kazancı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Ünlü isim bu defa Instagram hesabından paylaştığı karelerle dikkat çekti. Sıla Türkoğlu yüzü olduğu markanın reklam çekiminden yayınladığı karelerle beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Beyaz pantolon ceket takımı ve gold takılarıyla dikkat çeken ünlü isim bu haliyle tam not aldı.

Sıla Türkoğlu'na 'su gibi', 'çok güzel', 'yine harika görünüyor', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.