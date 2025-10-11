MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu son pozlarıyla beğeni topladı! 'Su gibi'

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu özel hayatı, kazancı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla sıkça gündeme geliyor.

Son dönemde özel hayatıyla dikkat çeken Sıla Türkoğlu kazancı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu son pozlarıyla beğeni topladı! Su gibi 1

Ünlü isim bu defa Instagram hesabından paylaştığı karelerle dikkat çekti. Sıla Türkoğlu yüzü olduğu markanın reklam çekiminden yayınladığı karelerle beğeni topladı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu son pozlarıyla beğeni topladı! Su gibi 2

YORUM YAĞDI

Beyaz pantolon ceket takımı ve gold takılarıyla dikkat çeken ünlü isim bu haliyle tam not aldı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu son pozlarıyla beğeni topladı! Su gibi 3

Sıla Türkoğlu'na 'su gibi', 'çok güzel', 'yine harika görünüyor', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu son pozlarıyla beğeni topladı! Su gibi 4

Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
