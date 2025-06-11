Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Sofia Vergara’nın üstsüz pozunu beğenince... Fark edilince sildi

Son dönemde hem rol aldığı diziyle hem de özel hayatıyla gündeme gelen Doğukan Güngör sosyal medya hamlesiyle fena dile düştü.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör dizisi sezon finali yaptıktan sonra soluğu tatilde almıştı. Sezonun yorgunluğunu atan oyuncu son olarak güzelliğiyle tanınan ve yıllara meydan okuyan Sofia Vergara'nın takipçisi çıktı.

Son dönemde iddialı pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu yine sosyal medyayı salladı.

Sofia Vergara bu sefer de neredeyse yarı çıplak minicik bir bikini altıyla verdiği güneşlenme pozuyla adından söz ettirdi. Bu poz Doğukan Güngör'ün radarına da girdi.

SOFIA VERGARA'DAN OLAY POZ

Birkahvebingıybet isimli hesabın yaptığı paylaşımda Doğukan Güngör'ün 52 yaşındaki Modern Family'nin yıldızı Sofia Vergara'nın güneşlenirken verdiği üstsüz pozu beğendiği görüldü.

Sosyal medyada dile düşen Doğukan Güngör ise bu hamlenin ortaya çıkmasından sonra hemen beğenisini geri çekti.