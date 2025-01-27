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Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar flaşlar patlayınca kızdı! "Benden izin aldınız mı?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.01.2025 09:18
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Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterine hayat veren Özge Özacar diziye veda etmişti. Özel hayatı da merak edilen oyuncu Cihangir'de flaşlar patlayınca rahatsız oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar flaşlar patlayınca kızdı! "Benden izin aldınız mı?"

Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar diziden ayrılmıştı. Bu karar oyuncunun sevenlerini bir hayli üzdü. Oyuncu veda ederken "İlk günden bugüne zaman ne hızlı geçti sanki" demişti.

Başarılı oyuncu son olarak Cihangir'de görüntülendi. Mekan çıkışı flaşlar patlayınca basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar “Arkadaşlar benden izin aldınız mı çekiyorsunuz. Konuşmak da istemiyorum. Arkadaşlarımla yemek yedik şimdi evimize gideceğiz” dedi.

Posta'nın haberine göre oyuncu; mekanın önünde taksi olmasına rağmen yarım saat başka taksi beklemesi ise dikkat çekti.

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KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILDI

Instagram hesabından sette çekilen fotoğrafları yayınlayan ünlü oyuncu, "İlk günden bugüne zaman ne hızlı geçti sanki. Görkem'i canlandırmak, hikayesini anlatmak çok büyük bir mutluluktu benim için. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum ustalarım, hocalarım ve de kıymetli oyuncu arkadaşlarım, kamera arkasında inanılmaz emekleri olan yol arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum! Ve de siz değerli seyircilerimiz, her şey için çok teşekkür ederim" mesajını yazarak diziye veda etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Özge Özacar
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