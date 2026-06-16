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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in cenazesi evden gözyaşlarıyla çıkarıldı! Cenaze programı belli oldu

Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun cenaze törenine dair detaylar belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in cenazesi evden gözyaşlarıyla çıkarıldı! Cenaze programı belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem'den acı haber geldi. İrtem, 35 yaşına bastıktan bir gün sonra evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Sabah saatlerinde evinde ölü bulunan ünlü oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı.

Saat 12.00 sıralarında İrtem'in annesiyle kendi evinde olduğunu belirten Gökkoyun, "İlk belirlemelere göre, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz" dedi.

Kızılcık Şerbeti nin Işıl ı Ece İrtem in cenazesi evden gözyaşlarıyla çıkarıldı! Cenaze programı belli oldu 1

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gökkoyun, "Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ece İrtem'in cenazesi, detaylı otopsi işlemleri amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ünlü oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu.

Kızılcık Şerbeti nin Işıl ı Ece İrtem in cenazesi evden gözyaşlarıyla çıkarıldı! Cenaze programı belli oldu 2

Emekli savcı olan babası tarafından kurumdan teslim alınacak olan İrtem'in cenazesi, bir plan değişikliği olmazsa 17 Haziran Çarşamba günü memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Kızılcık Şerbeti nin Işıl ı Ece İrtem in cenazesi evden gözyaşlarıyla çıkarıldı! Cenaze programı belli oldu 3

GÖZYAŞLARIYLA ÇIKARTILDI

Ece İrtem'in cenazesi, Kadıköy'de bulunan evinden gözyaşları eşliğinde çıkarıldı. Yakınlarının ve aile fertlerinin büyük üzüntü yaşadığı görülen anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Ece İrtem
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