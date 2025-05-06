Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’e soruşturma! Küfürler, tehditler: "Seni köprüde sallandırırım"

Daha önce uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Feyza Civelek yine bomba bir olayla anılıyor. Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek eski sevgilisi Alican Kurt'un ilişkileri hakkında yapılan paylaşıma gelen yorumla deliye döndü.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sabah'ta yer alan iddiaya göre yaşanan olay ise şöyle:

Feyza Civelek'in bir dönem sevgilisi olan Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaştı. Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj attı.

Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek küplere binip iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.

BUNLAR NASIL İFADELER?

Feyza Civelek mesajında, 'Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git' yazdı.

Mesajı gören Mert Wang ise adliyeye giderek oyuncu Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. Wang şikayet dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade etti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.