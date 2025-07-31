MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, 'Fergio Bey' ile yakalandı! "Çok özel..."

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek yine gündemde! Civelek bu sefer müstehcen partiler düzenleyen 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay ile yakalandı. Görüntüler sonrası "Fergio Bey kimdir?" merak edildi.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, 'Fergio Bey' ile yakalandı! "Çok özel..."
Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hem özel hayatı hem de dizideki rolüyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak eski sevgilisinin arkadaşına yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Civelek yine özel hayatıyla gündemde.

Justin Timberlake konseri çıkışında Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı yanında bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. O ismin kim olduğu ise hemen anlaşıldı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Fergio Bey ile yakalandı! "Çok özel..." 1

Feyza Civelek'in yanındaki kişinin müstehcen partiler düzenleyen 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay olduğu ortaya çıktı. Magazincilerin sorularını yanıtlayan Civelek, Ferhat Günay için, ''Çok özel bir insan'' dedi.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Fergio Bey ile yakalandı! "Çok özel..." 2

FERGİO BEY KİMDİR?

Ferhat Günay internet ortamında Fergio Bey lakabıyla tanınıyor. 2023 yılında tutuklanan ve 2024 mayıs ayında tahliye olan Ferhat Günay'ın yetişkinlere özel düzenlediği partiler sosyal medyada gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Fergio Bey ile yakalandı! "Çok özel..." 3
Müstehcen partiler düzenleyerek gündeme gelen ‘Fergio Bey’ takma adlı Ferhat Günay hakkında ‘kara para aklama’ suçlamasıyla yeni bir dava daha açılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son haliyle gündem oldu! Görenler aynı yorumu yaptıSon haliyle gündem oldu! Görenler aynı yorumu yaptı
Eşref Rüya'nın Nisan'ı konserde yerinde duramadı!Eşref Rüya'nın Nisan'ı konserde yerinde duramadı!

Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var

Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı müstehcen partiler veren o isimle yakalandı!

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı müstehcen partiler veren o isimle yakalandı!

Mert Yazıcıoğlu fenomen diziyle anlaştı! Sosyal medya yıkıldı

Mert Yazıcıoğlu fenomen diziyle anlaştı! Sosyal medya yıkıldı

Alışkanlıklar değişiyor! Mahallede olana değil ucuza gidiyorlar...

Alışkanlıklar değişiyor! Mahallede olana değil ucuza gidiyorlar...

İstanbul kulisine o yemekleri istedi! Say say bitmedi

İstanbul kulisine o yemekleri istedi! Say say bitmedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.