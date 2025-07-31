Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, 'Fergio Bey' ile yakalandı! "Çok özel..."

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hem özel hayatı hem de dizideki rolüyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak eski sevgilisinin arkadaşına yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Civelek yine özel hayatıyla gündemde.

Justin Timberlake konseri çıkışında Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı yanında bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. O ismin kim olduğu ise hemen anlaşıldı.

Feyza Civelek'in yanındaki kişinin müstehcen partiler düzenleyen 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay olduğu ortaya çıktı. Magazincilerin sorularını yanıtlayan Civelek, Ferhat Günay için, ''Çok özel bir insan'' dedi.

FERGİO BEY KİMDİR?

Ferhat Günay internet ortamında Fergio Bey lakabıyla tanınıyor. 2023 yılında tutuklanan ve 2024 mayıs ayında tahliye olan Ferhat Günay'ın yetişkinlere özel düzenlediği partiler sosyal medyada gündem olmuştu.



Müstehcen partiler düzenleyerek gündeme gelen ‘Fergio Bey’ takma adlı Ferhat Günay hakkında ‘kara para aklama’ suçlamasıyla yeni bir dava daha açılmıştı.