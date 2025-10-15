Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek yine rahat durmadı! 'Birilerini basabilir' diyerek senaryoyu ifşa etti

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

SENARYO İFŞA OLDU

Dikkat çeken sahneleri ile çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinin bu defa senaryosu ifşa oldu. Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek katıldığı bir etkinlikte yine kendini tutamadı.

Ünlü isim, "Nilay büyük bir olaya şahit olacak. Önümüzdeki haftalarda birilerini basabilir" sözleriyle dizinin henüz yayınlanmamış sahnelerine dair önemli bir ipucu verdi.