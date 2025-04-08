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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu diziye veda ediyor! Son sahneleri bugün çekilecek! Son röportajı gündemde! ''İzlemezsiniz...''

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası büyük ses getirdi. Ünlü ismin hikayesinin bittiği bu yüzden projeye veda edeceği konuşulurken Taşçıoğlu'nn son röportajı gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu diziye veda ediyor! Son sahneleri bugün çekilecek! Son röportajı gündemde! ''İzlemezsiniz...''
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taşçıoğlu'nun son sahnelerinin bugün çekileceği ortaya çıktı.

TEKLİF YAĞIYOR

Önümüzdeki hafta ekrana gelecek 96. bölümde ekibe veda edecek olan Sibel Taşçıoğlu’na ayrılık haberi çıkar çıkmaz teklif yağmaya başladığı da öğrenildi.

KIZILCIK

Ancak şu günlerde bir markayla reklam görüşmesi yapan ünlü ismin eylül sezonuna kadar bir süre dinleneceği sadece film ve dijital dizileri gündemine alacağı söylendi.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun son verdiği röportajı da kısa sürede gündem oldu. Gülay Afşar'la programına katılan Taşçıoğlu şu sözleri kullanmış;

kızılcık 3

'İZLEMEZSİNİZ...'

''Pembe ölsün, çıksın diziden' mesela... Tamam çıksın, peki sonra sen ne seyredeceksin? O sevmediğin çıktı, o sevmediğin çıktı, sadece iki tane genç başrol oyuncusu, aşk yaşayan hani, mümkün değil yani. İzlemezsiniz zaten.'

Ünlü ismin bu sözlerinin ardından dizide bir anlaşmazlık yaşandığı iddiaları da gündeme geldi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
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