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  4. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm senaryosunu baştan sona ifşaladılar! Tek tek açıp gösterdi...

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm senaryosunu baştan sona ifşaladılar! Tek tek açıp gösterdi...

26.01.2025 21:00
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.01.2025 21:00
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı diziden ifşalar peş peşe geldi. Önce Feyza Civelek şimdi de bir kullanıcı yeni bölüm senaryosunu ifşaladı.

Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti, yeni sezonla birlikte de her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle sosyal medyada gündem oluyor.

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Geçtiğimiz son bölümlerde yangının ardından Fatih ve Doğa'nın ilişkisi tam gaz devam ederken, Nursema'nın İlhami'ye olan aşkı iyice alevlenmişti. Firaz ise içindeki aşkı daha fazla tutamayıp Nursema'ya itiraf edip onu öpmüştü.

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SENARYOYU TEK TEK İFŞALADI!

Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde senaryoyu yayınlamış ve Firaz'ın Nursema'yı öperek aşkını ilan ettiği anları ifşalamıştı. Şimdi ise Kızılcık Şerbeti'nin 86. bölüm senaryosunu bir kullanıcı baştan sona tek tek ifşalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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