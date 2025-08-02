"Kocama alerjim var" deyip açık açık sordu! Esra Ezmeci o detaya anlam veremedi

Esra Ezmeci takipçilerinden gelen özel hayat sorularını paylaşıyor. Esra Ezmeci daha önce kendisine gelen sorular hakkında "Çok acayip sorular var yani evet çok çok enteresan sorular gelmeye devam ediyor cinsellikle ilgili" demişti.

Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir soru, kısa sürede gündeme oturdu.

Takipçilerinden gelen soruları sık sık yanıtlayan Ezmeci’ye bu kez oldukça sıra dışı bir mesaj geldi.

Bir takipçi, “Kocama alerjim var, birlikte olunca 3 gün kabarıp şişiyorum. Başka erkekte alerji olmuyor” ifadelerini kullanarak yaşadığı fiziksel tepkiyi paylaştı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu soruya Esra Ezmeci'den de yanıt gecikmedi.

Ezmeci açıklamasında "Duygusal nedenlerle tetiklenen alerji diyebiliriz. Aslında siz eşinizin yanında belki kızıyorsanız belki heyecanlanıyorsunuz, partnerinizle birlikte olduğunuzda farklı bir duygunuz varsa alerjiniz tetikleniyor olabilir. Başka erkeklere olmuyor derken onu anlamlandıramadım ama... Duygusal bir tedaviyle bundan kurtulabilirsiniz" dedi.