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"Kocamın cüzdanında dantelli iç çamaşırı buldum" deyince Esra Ezmeci dayanamadı!

Sosyal medyada kendisine gelen mesajları yanıtlayan ve cinsel hayat konusunda tavsiyelerde bulunan Esra Ezmeci'ye yine ilginç bir mesaj geldi. "Eşimin cüzdanında dantelli iç çamaşırı buldum" diyen takipçisine Esra Ezmeci bakın ne yanıt verdi.

"Kocamın cüzdanında dantelli iç çamaşırı buldum" deyince Esra Ezmeci dayanamadı!
Kubra Akalın

Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen sorulara verdiği cesur ve dikkat çekici yanıtlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Özellikle cinsellik ve psikoloji üzerine yaptığı açıklamalarla büyük ilgi gören Ezmeci, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Son açıklamalarından birinde Esra Ezmeci, cinselliğin insan psikolojisindeki yerini şöyle değerlendirdi:

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"Cinsellik, psikolojide yemek yemekle aynı şeydir. İnsanlar bu konuda sorular soruyor çünkü konuşabilecekleri kimse yok."

"SİZ BENCE İNANMAYIN"

Bu sözleriyle toplumda cinsellik konusundaki tabuları yıkmayı amaçladığını belirten Ezmeci gelen mesajları yanıtlamaya devam ediyor. Esra Ezmeci'ye bir kişi "Kocamın cüzdanında cinsel gücü artırıcı ilaç, dantelli don, kondom buldum, arkadaşımın dedi inanmalı mıyım?" mesajını attı.

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Klinik psikolog Ezmeci bu mesaja şaşırarak "Eşinizin cüzdanı da bayağı kalabalıkmış maşallah her şeyi sığdırmış bir cüzdana... Ve o kadar fedakar bir insan ki arkadaşlarının ilaçlarını, iç çamaşırlarını taşıyor" dedi.

Dayanamayan Esra Ezmeci "Her yerden bu olay çıkmaza giriyor. Erkeğin aldatırken en çok kullandığı şey inkar. Hadi yine saf olalım inanalım ama yine de siz eşinizi takip edin ama bence inanmayın" yanıtını verdi.

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Esra Ezmeci esra ezmeci instagram
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