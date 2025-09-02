MAGAZİN

Köksal Baba Deniz Seki'nin kucağına oturdu! Sosyal medya o anları konuşuyor

Kubra Akalın

Sosyal medya Köksal Baba ve Deniz Seki’nin birlikte paylaştığı görüntüleri konuşuyor. Köksal Baba Deniz Seki'nin kucağına oturunca sosyal medya yıkıldı. Yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi.

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Köksal Baba, kendine has üslubu ve eğlenceli paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. Köksal Baba son olarak Deniz Seki ile buluştu ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı.

Deniz Seki, Köksal Baba’nın doğum günü kutlamasına katılarak hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Kutlama gecesinden en çok konuşulan an ise Deniz Seki ve Köksal Baba’nın birlikte Ege’nin şarkılarına eşlik ettiği video oldu.

Köksal Baba Deniz Seki nin kucağına oturdu! Sosyal medya o anları konuşuyor 1

Köksal Baba'nın Deniz Seki'nin kucağına oturduğu anları görenler X'te pek çok yorum yaptı.

Görüntüleri görenlerin yaptığı yorumlardan bazıları şöyle:

Köksal Baba Deniz Seki nin kucağına oturdu! Sosyal medya o anları konuşuyor 2

  • "Adam 50 yaşında 50 cücelere çocuk muamelesi yapmayın"
  • "Koskoca adamı niye kucağına aldın abla"
  • "Kız o çocuk değil adam adam"
  • "Ortamın saçmalığından çıkamıyorum"

  • "Koca adamla şu durum olmuş mu yaa"

Deniz Seki
