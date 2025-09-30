MAGAZİN

Komedyen Egemen Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla hakkında re'sen soruşturma başlatılarak gözaltına alınan komedyen Egemen Şimşek, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerindeki bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği öne sürülen komedyen Egemen Şimşek hakkında re'sen soruşturma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Egemen Şimşek, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

