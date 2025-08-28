MAGAZİN

Komedyen Emre Mutlu 133 kilo verdi! Son halini paylaşınca gündem oldu

Komedyen Emre Mutlu, mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşadı. 18 ayda tam 133 kilo veren Mutlu son haliyle gündeme geldi. Emre Mutlu hedefini de açıkladı.

Kubra Akalın

Bir dönem sosyal medyada fırtınalar estiren Vine platformu, 2013-2016 yılları arasında birçok ismi üne kavuşturmuştu. O dönemin popüler fenomenlerinden biri olan Emre Mutlu, kariyerine komedyen olarak devam ediyor.

Ali Kundilli, Oldu mu Şimdi? ve Gürbüz: Hadi Allah’a gibi filmlerle de tanınan Emre Mutlu son haliyle gündeme geldi.

Instagram’da 2,4 milyon takipçiye sahip olan Emre Mutlu, bir süre önce geçirdiği mide ameliyatıyla kilo verme sürecine başladı. Yaklaşık 18 aylık süreçte 133 kilo veren ünlü komedyen, değişimini önceki ve şimdiki halleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Mutlu, hedeflediği kiloya ulaşmak için önünde yalnızca 23 kilo kaldığını açıklayarak son halini paylaştı. "Kaldı 23" diyen komedyene sosyal medyada beğeni yağdı.

Paylaşımlarına yoğun ilgi gösteren hayranları ünlü komedyene destek mesajları yağdırdı.

