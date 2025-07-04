Konser zenginleri listesi açıklandı! Zirvede bakın kim var! Dudak uçuklatan ciro...

Pandemide büyük yara alan konser ekonomisi, kendini toparladı. Forbes Türkiye'nin haberine göre 2024’ün "Konser Zenginleri" listesinde yer alan sanatçıların biletli konser cirosu 158 milyon euroluk hacme ulaştı.

LİSTEDE TARKAN YOK

2023'te yaptığı 12 milyon euro ciro ile 2024'ün zirvesinde yer alan megastar Tarkan, geçen yıl biletli konser vermediği için bu yıl listeye alınmadı.

ZİRVE CEM ADRİAN'IN

2023’te ikinci sırada yer alan Cem Adrian, 2024’te verdiği 188 konser ve 8 milyon euroluk geliriyle ilk sırada yer aldı.

İKİNCİ HAKAN ALTUN

Listede Cem Adrian'ın ardından ikinci sırasında, 7.4 milyon euro cirosuyla 21 sıra yükselen Hakan Altun yer aldı.

YALIN VE MERT DEMİR YÜKSELİŞTE

Altun'u Yalın takip ederken listelye ilk kez giren ve en hızlı çıkış yapan isim Mert Demir oldu.