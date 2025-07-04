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Konser zenginleri listesi açıklandı! Zirvede bakın kim var! Dudak uçuklatan ciro...

Türkiye’de 2 bin 432, yurt dışında 246 konser veren 70 şarkıcı ve müzik grubu 2024’te konser satışlarından toplam 158 milyon euro ciro yaptı. 8 milyon euro geliriyle Cem Adrian zirvede yer alırken, 7.4 milyonla Hakan Altun ikinci sırada yer aldı.

Konser zenginleri listesi açıklandı! Zirvede bakın kim var! Dudak uçuklatan ciro...
Öznur Yaslı İkier

Pandemide büyük yara alan konser ekonomisi, kendini toparladı. Forbes Türkiye'nin haberine göre 2024’ün "Konser Zenginleri" listesinde yer alan sanatçıların biletli konser cirosu 158 milyon euroluk hacme ulaştı.

Konser zenginleri listesi açıklandı! Zirvede bakın kim var! Dudak uçuklatan ciro... 1

LİSTEDE TARKAN YOK

2023'te yaptığı 12 milyon euro ciro ile 2024'ün zirvesinde yer alan megastar Tarkan, geçen yıl biletli konser vermediği için bu yıl listeye alınmadı.

Konser zenginleri listesi açıklandı! Zirvede bakın kim var! Dudak uçuklatan ciro... 2

ZİRVE CEM ADRİAN'IN

2023’te ikinci sırada yer alan Cem Adrian, 2024’te verdiği 188 konser ve 8 milyon euroluk geliriyle ilk sırada yer aldı.

Konser zenginleri listesi açıklandı! Zirvede bakın kim var! Dudak uçuklatan ciro... 3

İKİNCİ HAKAN ALTUN

Listede Cem Adrian'ın ardından ikinci sırasında, 7.4 milyon euro cirosuyla 21 sıra yükselen Hakan Altun yer aldı.

Konser zenginleri listesi açıklandı! Zirvede bakın kim var! Dudak uçuklatan ciro... 4

YALIN VE MERT DEMİR YÜKSELİŞTE

Altun'u Yalın takip ederken listelye ilk kez giren ve en hızlı çıkış yapan isim Mert Demir oldu.

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