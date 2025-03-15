Konserini son dakika iptal etmişti! İrem Derici sebebini açıkladı

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve her açıklamasıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Geçtiğimiz ay Prodüktör sevgilisi Melih Kunukcu'ya aşkını ilan eden İrem Derici bu defa korkuttu. Ünlü şarkıcı İstanbul'da vereceği konseri son dakika iptal etti.

Derici, sosyal medya hesabının hikayeler kısmından bir karesini paylaşarak 'İnfluenza beni de vurdu. Şu tipe bak, ateşten yanaklarım tokat yemiş gibi. Bademciklerim ceviz kadar, kırılmayan yerim yok. İzleyicimden çok özür dilerim dün için. Anca bugün telefonu elime alabildim. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür eder tekrar dün için özür dilerim.' ifadelerini kullandı.

İrem Derici'nin son paylaşımının ardından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.