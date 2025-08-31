MAGAZİN

Korkunç kazadan sağ çıktı, 3 arkadaşı ise hayatını kaybetti! Melis İşiten anlattı: Ben oteli beğenmeyince...

Melis İşiten, 3 yıl önce 3 kişinin hayatını kaybettiği ve kendisinin yaralı olarak çıktığı kazaya dair konuştu. Yaralı kurtulduğu kazada en yakın arkadaşını kaybeden İşiten, "Kazanın nedeni bu oldu" diyerek yaşananları anlattı.

Kubra Akalın

'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu ekibi, 21 Kasım 2022'de turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Kazada; Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu yaşamını yitirmişti. Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci ise yaralanmıştı.

Melis İşiten, katıldığı bir programda kazaya dair konuştu. Melis İşiten "Ben, bilincimi hiç kaybetmedim. Dolayısıyla her şeyi çok net hatırlıyorum." dedi.

Arkadaşlarının ölümüyle sarsılan oyuncu kazanın yaşanmasına nedenlerinden birinin, kendisinin otelde kalmak istememesi olduğunu açıkladı. İşiten, kazayla ilgili olarak şu ayrıntıları paylaştı:

"O gün başka bir yerde kalacaktık. Yola, gece çıkmayacaktık. Bir tek ben oteli beğenmedim. Tolga da beni orada kaldırmak istemediği için yola çıktık. "Sen, burada uyuma, 45 dakika yol yapalım. Sen burada rahat uyuyamazsın" dediği için yola çıktık. O yüzden de şimdi hayatta veda etmekte zorlanıyorum."

Melis İşiten
