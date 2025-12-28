MAGAZİN

Korkutan anlar: Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü

Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Oyuncunun kafasına kapı düştü.

Son dönemde cesur sahneleriyle konuşulan Aslı Bekiroğlu tiyatroda da aktif. Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.

Oyun esnasında dekor kapısının kafasına düşmesiyle büyük bir şok yaşayan Bekiroğlu, yaşananların ardından seyircileri endişelendirdi. Oyuncu açıklama yaparak "Kapı kafama düştü, değişik bir deneyimdi" dedi.

Oyun sonrası, izleyicilere; “İyiyim, iyi olacağım” diyerek bilgi veren ünlü oyuncu, kazanın nasıl gerçekleştiğini ekip arkadaşlarıyla esprili bir dille canlandırarak moralinin yerinde olduğunu gösterdi.

Kaza sonrası buz tedavisi uygulayan oyuncu, ardından MR çekilmesi için hastaneye gitti.

Aslı Bekiroğlu
