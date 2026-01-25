Korkutan anlar: Serdar Ortaç sahnede fena düştü

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, verdiği son konserde sahnede yere düştü. Hayranlarını korkutan o anlar kameraya yansırken, Serdar Ortaç'ın sahnede düştüğü anlar ve son durumu merak edildi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam verdiği konserde sevenlerini korkuttu. Sahnede şarkısını seslendirdiği sırada bir anda dengesini kaybederek yere düşen Ortaç'a hemen sahnedekiler yardımcı oldu.

Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç sahnede yaşadığı bu talihsiz olay sırasında da şarkı söyleyeme devam etmesi dikkat çekti.

Olayın ardından Serdar Ortaç kısa bir açıklama yaparak "Konsere çıkıyorum bir şeyim yok ayağım pervaneye dolandı o yüzden düştüm. İyiyim çok iyiyim" dedi.