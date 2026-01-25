MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Korkutan anlar: Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastası olan Serdar Ortaç sahnede dengesini kaybedip yere düştü. Ekip arkadaşlarının desteğiyle kaldırılan Ortaç’ın bu sırada şarkı söylemeye devam etmesi de dikkat çekti.

Korkutan anlar: Serdar Ortaç sahnede fena düştü

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, verdiği son konserde sahnede yere düştü. Hayranlarını korkutan o anlar kameraya yansırken, Serdar Ortaç'ın sahnede düştüğü anlar ve son durumu merak edildi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam verdiği konserde sevenlerini korkuttu. Sahnede şarkısını seslendirdiği sırada bir anda dengesini kaybederek yere düşen Ortaç'a hemen sahnedekiler yardımcı oldu.

Korkutan anlar: Serdar Ortaç sahnede fena düştü 1

Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç sahnede yaşadığı bu talihsiz olay sırasında da şarkı söyleyeme devam etmesi dikkat çekti.

Korkutan anlar: Serdar Ortaç sahnede fena düştü 2

Olayın ardından Serdar Ortaç kısa bir açıklama yaparak "Konsere çıkıyorum bir şeyim yok ayağım pervaneye dolandı o yüzden düştüm. İyiyim çok iyiyim" dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ürünü yiyip tanıtınca tepki çekti: 'Sorumsuzluk'O ürünü yiyip tanıtınca tepki çekti: 'Sorumsuzluk'
Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci onu konuştuYeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci onu konuştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.