MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Candan Erçetin Lüleburgaz'da çiftlik kurdu! Komşu araziyi sevgilisi satın aldı

Hakan Karahan, katıldığı bir televizyon programında 30 yıldır birlikte olduğu Candan Erçetin'in Lüleburgaz'da kurduğu çiftliği ve bu yaşam tarzının ilişkilerine kattığı değeri anlattı. Erçetin'in doğa tutkusuna destek olmak için Karahan'ın da çiftliğin yanındaki araziyi satın alması, çiftin birbirine olan bağlılığını gözler önüne serdi.

Candan Erçetin Lüleburgaz'da çiftlik kurdu! Komşu araziyi sevgilisi satın aldı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Hakan Karahan, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olarak hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Candan Erçetin Lüleburgaz da çiftlik kurdu! Komşu araziyi sevgilisi satın aldı 1

Özellikle 30 yılı aşkın süredir devam eden Candan Erçetin ile olan ilişkisine değinen Karahan, Erçetin'in doğup büyüdüğü topraklara duyduğu özlem nedeniyle Lüleburgaz'da bir çiftlik kurduğunu açıkladı.

Candan Erçetin Lüleburgaz da çiftlik kurdu! Komşu araziyi sevgilisi satın aldı 2

"DÖRT ODALI ÇİFTLİK EVİNİ KURDU"

Karahan, Candan Erçetin'in doğaya, toprağa ve üretime olan tutkusuna hayranlık duyduğunu ifade ederek, "Candan, tabiata, yemeğe, ekmeye ve biçmeye düşkündür. Lüleburgaz’da kendine bir arazi aldı. Dört odalı çiftlik evini kurdu. Tavukları, kazları ve köpekleri var," dedi. Erçetin'in bu yeni yaşam tarzının kendisine büyük mutluluk verdiğini ve bu mutluluğu paylaşmaktan dolayı kendisinin de çok mutlu olduğunu vurguladı.

Candan Erçetin Lüleburgaz da çiftlik kurdu! Komşu araziyi sevgilisi satın aldı 3

YANINDAKİ ARAZİYİ SATIN ALDI

Programda dikkat çeken bir diğer detay ise Hakan Karahan'ın, Candan Erçetin'in çiftliğinin yanındaki araziyi satın alması oldu. Karahan, bu konuyla ilgili olarak, "Candan'ı kimse rahatsız etmesin diye ben satın aldım," şeklinde konuştu. Bu sözler, çiftin birbirine olan derin sevgisini ve koruma içgüdüsünü açıkça ortaya koydu. Karahan'ın bu jesti, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Candan Erçetin Lüleburgaz da çiftlik kurdu! Komşu araziyi sevgilisi satın aldı 4

Hakan Karahan ve Candan Erçetin'in Lüleburgaz'daki çiftlik hayatı, sadece doğayla iç içe bir yaşam tarzı değil, aynı zamanda 30 yıllık bir aşkın da sembolü haline geldi.

Candan Erçetin Lüleburgaz da çiftlik kurdu! Komşu araziyi sevgilisi satın aldı 5

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oryantal zor günler geçiriyor! Dua istedi Ünlü oryantal zor günler geçiriyor! Dua istedi
'Evleniyor' iddiası gündemde! 'Aileler tanıştı' dendi ama kafalar iyice karıştı 'Evleniyor' iddiası gündemde! 'Aileler tanıştı' dendi ama kafalar iyice karıştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Candan Erçetin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Milli parklarda yeni dönem!

Milli parklarda yeni dönem!

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.