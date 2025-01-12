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Köşk küle dönmüştü! Şakir Paşa ve Ailesi dizisi geri dönüyor! Fragman yayınlandı tarih belli oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.01.2025 19:19
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Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği plato geçtiğimiz haftalarda yanmıştı. Ekrana ara veren dizi ekranlara geri dönüyor. Özel bölümle seyirciyle buluşacak olan dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu.

Köşk küle dönmüştü! Şakir Paşa ve Ailesi dizisi geri dönüyor! Fragman yayınlandı tarih belli oldu!

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisi hikayesiyle gündem olurken yaşanan yangın olayının ardından ekranlara bir süre ara vermişti. . Elektrik kaynaklı çıktığı belirtilen yangının ardından köşk yeniden inşaa edildi ve çekimlere başlandı.

sakirpasa

FRAGMAN YAYINLANDI! İŞTE YENİ BÖLÜM TARİHİ...

Özel bir bölümle seyirciyle tekrar buluşacak olan dizinin ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Şakir Paşa'nın gerçek torunu yer alıyor. Şakir Paşa’nın torunu ünlü ressam Füreyya Koral’ın torunu. Yani paşanın torununun torunu Serra Şenol Boyvat konuk olarak dahil oluyor.

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Dizinin yeni bölümü ise 19 Ocak Pazar akşamı seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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