Kourtney Kardashian'in 15 yaşındaki oğlu sınıf arkadaşını hamile mi bıraktı? Dünya magazini bunu konuşuyor

Kourtney Kardashian ve Scott Disick'in 15 yaşındaki oğlu Mason Disick'in bir çocuk babası olduğunu iddia ediyorliyor.

Mason'a ait olduğu iddia edilen özel bir Instagram hesabından alınan ekran görüntülerine göre, 15 yaşındaki Mason'un eski bir sınıf arkadaşıyla bir yaşında bir kızı olduğu belirtiliyor.

İlk olarak Kardashian odaklı bir subreddit'te paylaşılan ve sonra silinen bu gönderiler, spekülasyonları körükledi. Hesaptaki bir soru-cevap oturumunda, Mason'un bir çocuğu olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt verdiği ve "Evet, var" dediği bildirildi.

Diğer gönderilerde ise durumun kendisine zorla dayatıldığı iddia edildi.

KARDASHİAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Spekülasyonlara ek olarak, hesap ayrıca Mason ile küçük kardeşi Reign Disick arasındaki mesajlaşma ekran görüntülerini de paylaştı. Hesaptan yapılan bir başka yanıtta ise, kişisel zorluklara atıfta bulunularak, servetin "iyi ebeveynler" satın alamayacağı belirtildi.

Kardashian-Jenner ailesi, söylentiler konusunda sessizliğini koruyor; ne Kourtney Kardashian, ne Scott Disick, ne de Kris Jenner iddialara açıklık getirmiş durumda. Mason, daha önce tartışmalı sosyal medya paylaşımları yapmıştı, bu da hesabın doğruluğu konusunda şüpheler doğuruyor. Bazı hayranlar iddiaların yanlış olduğunu düşünüyor, diğerleri ise temkinli kalıyor.

Şu an için spekülasyonlar devam ederken, Kardashian ailesi resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.