Kovacs yeni şarkısı “Leave the Sun Behind” ile nostaljiyi kucaklıyor

Kovacs: "Önceki şarkı hafıza ve hayal gücü arasındaki bulanık alanı keşfederken, 'Leave The Sun Behind' farklı bir tür hafızaya yöneliyor: kaygısız yazlara ve gençliğin masumiyetine nostaljik bir veda. Bu, bir zamanlar kim olduğunuzu tamamen bırakmadan yaşlanmakla ilgili bir şarkı — canlı bir şekilde hatırlayabildiğiniz, ancak asla geri dönemeyeceğiniz bir dünyaya geri bakmanın tuhaf güzelliğini yakalıyor."

Müzikal olarak, Leave The Sun Behind, Kovacs'ın elektronik müzik keşfini sürdürürken, her zaman eserlerini tanımlayan kasvetli atmosferi ve belirgin yoğunluğu koruyor. Berlin kulüplerinin ham yoğunluğundan enerji alan sanatçı, bunu kendine özgü, ruh dolu sesiyle nasıl birleştireceğini dikkatlice araştırdı. Bu yolculuk onu erken dönem elektronik müziğin köklerine geri götürdü: eski tarz elektro ve fütüristik 1970'lerden ilham alan sesler, Kraftwerk gibi öncülere açık göndermelerle.

Leave The Sun Behind'ın müzik videosu, A Perfect Crime ile kurulan görsel dünyayı devam ettiriyor. Anton Corbijn'in uzun süredir işbirlikçisi olan ünlü görüntü yönetmeni Martijn Broekhuizen tarafından çekilen ve Jiske Rijkels tarafından yönetilen film, selefinin ham ve sinematik görsel dilini temel alıyor.

Kovacs, 2015 yılında kısmen Küba'da kaydedilen ve 36 ülkede listelere giren ilk albümü Shades of Black ile büyük bir çıkış yakaladı ve Avrupa'da hit olan "My Love" şarkısını çıkardı; bu şarkı, Bond filmlerini andıran bir tango noir parçası olup Yunanistan ve Hollanda'da bir numaraya yükseldi. O yıl ayrıca Edison Pop Ödülü'nü kazandı ve North Sea Jazz, Glastonbury, Sziget, Rock am Ring ve Pinkpop festivallerinde sahne aldı.

İkinci albümü Cheap Smell (2018), daha ham ve kişisel şarkı yazımına yöneldi. Kendi plak şirketi Wolf Recordings'ten çıkan üçüncü albümü Child of Sin (2023), Rammstein'dan Till Lindemann'ı konuk etti ve Türk çingene topluluğunu da içerdi; Hollanda Albüm Top 100 listesine en yüksek yeni giriş oldu. O zamandan beri Avrupa ve Asya'da kapalı gişe konserler verdi ve müziğini dünyanın daha az beklenmedik köşelerine taşımaya devam ediyor.

Kovacs, "Leave the Sun Behind" ile yeni bir sayfa açıyor - aynı ses, yeni bir tarz.