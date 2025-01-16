Kral Kaybederse'den ilk tanıtım geldi sosyal medyada gündem oldu! Halit Ergenç'in yeni imajı dile düştü

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı ve uzun zamandır da heyecanla beklenen Kral Kaybederse dizisinden ilk tanıtım geldi.

Güç, hırs, aşk ve ihanet temalarını derinlemesine işleyecek olan Kral Kaybederse dizisinin tanıtımından sonra dizi sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Dizinin başrolü Halit Ergenç'in yeni imajı da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü oyuncunun saçlı haline 'saçlar olmamış', 'keşke saç ekilmesiydi', 'peruk olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

Yapımını OGM PICTURES’ın üstlendiği, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.