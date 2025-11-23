Kral Kaybederse fragmanında üzen haber geldi: Kral Kaybederse final yapıyor!

Başrolünde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kral Kaybederse bir süredir final haberleriyle gündeme geliyordu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan Kral Kaybederse'de hikâye değişikliğine gidilmesi ve senaryoya yeni karakterlerin katılması final iddialarını güçlendirmişti.

KRAL KAYBEDERSE FİNAL NE ZAMAN?

Star TV'nin fenomen dizisi Kral Kaybederse’nin yeni bölüm fragmanında final kararı paylaşıldı.

Fragmanda “son üç bölüm” başlığı dikkat çekti. Final haberi sonrası seyirciler sosyal medya X'te isyan etti.

Kral Kaybederse finalini duyanlar "Tek izlediğim diziydi", "Reyting yüzünden bir kaliteli dizi daha bitti", "Yazık oldu", "Beceremediler güzelim konuyu" yorumlarında bulundu.