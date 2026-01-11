MAGAZİN

Paddy McGuinness'tan büyük değişim! Kaslı vücudunu paylaştı

Ünlü televizyon sunucusu Paddy McGuinness, 75 günlük “75 Hard” fitness meydan okumasının ardından geçirdiği inanılmaz değişimi sosyal medyada paylaştı. 52 yaşındaki yıldız, önce–sonra fotoğraflarıyla fit görünümünü gözler önüne serdi.

Paddy McGuinness’tan büyük değişim! Kaslı vücudunu paylaştı

Ünlü televizyon sunucusu Paddy McGuinness, kısa sürede verdiği kilolar ve belirginleşen kaslarıyla gündeme geldi. 52 yaşındaki McGuinness, 75 gün süren “75 Hard” fitness challenge sonrası yaşadığı değişimi Instagram hesabından paylaştığı önce–sonra fotoğraflarıyla takipçilerine gösterdi.

Bir dönem bira, kek ve bisküvi gibi şekerli atıştırmalıklara fazla düşkün olduğunu itiraf eden McGuinness, bu alışkanlıkların hem bedenini hem de zihnini olumsuz etkilediğini söyledi. Üstsüz iki selfie paylaşan ünlü sunucu, sıkı bir diyet programı ve yoğun sporla ulaştığı fit fiziğiyle dikkat çekti.

Paddy McGuinness’tan büyük değişim! Kaslı vücudunu paylaştı 1

Paylaşımında samimi açıklamalarda bulunan Paddy McGuinness, “Ne kadar kendimi saldığımı hâlâ inanamıyorum. O ‘önce’ fotoğrafı, neredeyse iki ay boyunca yapılan aşırı yeme, bira, kek ve bisküvilerin sonucu. Bunun vücudumda ve daha da önemlisi zihnimde yarattığı etki inanılmazdı,” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu, 75 Hard meydan okumasını yapmaktan büyük keyif aldığını vurgularken, yeni bir meydan okuma arayışında olduğunu da ekledi.

Paddy McGuinness’tan büyük değişim! Kaslı vücudunu paylaştı 2

2019 yılında ABD’li yazar ve podcast yayıncısı Andy Frisella tarafından oluşturulan 75 Hard programı, 75 gün boyunca günde iki kez 45 dakikalık egzersiz yapılmasını ve bol miktarda su tüketilmesini içeriyor. Programın, kısa sürede hem fiziksel hem de zihinsel dönüşüm sağladığı belirtiliyor.

