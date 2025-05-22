Kris Jenner estetikle kızlarından daha genç oldu! Görenler Kim Kardashian sandı

Kardashian-Jenner ailesinin 'akıl hocası' ve finansal danışmanı olarak bilinen Kris Jenner estetiklerle bambaşka biri oldu.

69 yaşındaki Jenner, neredeyse tanınmayacak kadar genç görünüyordu.

Geriye taranmış saçları, bol kesim ceketi ve güneş gözlükleri klasik Kris tarzıydı. Ancak porselen gibi yanakları, gergin çene hattı ve içten gelen bir ışıltıya sahip cildi ile bambaşka biriydi.

Ortaya atılan iddialara göre Kris Jenner; cerrahi bir yüz gerdirmeden daha ince müdahaleleri tercih etti.

Anne Jenner'i görenler büyük bir şaşkınlık geçirerek onu kızı Kim Kardashian sandı. Sosyal medyada "İnanamıyorum resmen Kim", "Bu nasıl bir değişim", "Şaşkınlık içindeyim" yorumları yapıldı.