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Kubilay Aka "Adli tatil de bitti" diyerek sitem etti: Bu belirsizlik içinde...

Oyuncu Kubilay Aka sosyal medyada gündeme dair paylaşımlarına devam ediyor. İmamoğlu protestoları sonrasında tutuklananların serbest bırakılmasını isteyen oyuncu bakın ne dedi.

Kubilay Aka "Adli tatil de bitti" diyerek sitem etti: Bu belirsizlik içinde...
Kubra Akalın

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolara katılan öğrencilerin tutuklanması sosyal medyada tepki çekiyor.

Oyuncular da bu konuda zaman zaman paylaşımlar yaparak bu konuda gündemin değişmemesi gerektiğini vurguluyor.

İnci Taneleri'nin yıldızı Kubilay Aka da bu konuda sık sık paylaşım yapıyor. Kubilay Aka son olarak sosyal medyada bir paylaşım yaptı ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

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"Adli tatil de bitti" diyen oyuncu paylaşımında şunları yazdı:

"Bu belirsizlik içinde bekletiyorsunuz bizleri, ailelerini, milyonlarca insanı. Diğer arkadaşlarımızın da salınmasını bekliyoruz. Haksız yere içeride tuttuklarınızı serbest bırakın."

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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