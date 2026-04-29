Kubilay Aka askerden dönüyor! Yeni adresi belli oldu

“Mercan Köşk” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan dizinin başrol erkek oyuncusu belli oldu.
Son olarak “İnci Taneleri” dizisinde Cihan rolüyle seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu Kubilay Aka, “Mercan Köşk” dizisinin başrol oyuncusu oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hikayesi yazar Ahunur Serdaroğlu’na ait olan Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici’nin senaryo ekibinde yer aldığı dizide Kubilay Aka “Aras” rolüne hayat verecek.
Vatani hizmetini Bilecik’te yapan ve bugün İstanbul’a döneceği konuşulan Kubilay Aka, dizi için çalışmalara başlayacak. Mayıs ayında sete çıkması planlanan dizi Tarsus’da çekilecek.
