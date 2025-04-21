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Kubilay Aka "Ben tavladım" diyerek anlattı! 'Hafsanur Sancaktutan hiç istememiş

'İnci Taneleri' dizisiyle ekranda olan Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile tanışma hikayelerini anlattı. Aka kendisinin çapkın olarak anıldığını ifade ederek sevgilisinin o dönem bu ilişkiye girmek istemediğini itiraf etti.

Kubilay Aka "Ben tavladım" diyerek anlattı! 'Hafsanur Sancaktutan hiç istememiş
Kubra Akalın

Son dönemde gündeme dair paylaşımlarıyla da dikkat çeken Kubilay Aka, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

İbrahim Selim’in YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye katılan Kubilay Aka, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile tanışma hikayelerini anlattı.

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Aka açıklamasında "5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık. Sonra ben öyle bakmış bulundum" dedi.

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"ONLARI AŞTIK"

Kubilay Aka üzerine yapışan çapkın imajından dolayı güzel oyuncunun bu ilişkiye sıcak bakmadığını da anlatarak şunları söyledi:

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"Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, uğraştım bayağı. Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık. Son bir senedir birbirimize gayet güzel ifade ediyoruz kendimizi..."

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan
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