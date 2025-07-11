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Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan aşka geldi! Tayland tatilinden peş peşe paylaştılar

Uzun süredir aşk yaşayan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan Tayland'a gitti. Oyuncu çiftin tatil pozlarını Kubilay Aka paylaştı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan aşka geldi! Tayland tatilinden peş peşe paylaştılar
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Kubilay Aka ile meslektaşı Hafsanur Sancaktutan, yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor.

Mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan ünlü çift, tatil için Tayland'ın başkenti Bangkok'a gitti. Yorgunluk atan bol bol gezip eğlenen çiftin tatil pozlarını Kubilay Aka paylaştı.

"GEZDİM, GÖRDÜM BANGKOK"

Aka, Tayland tatilinden kareleri "Kahvaltıda mango, gezdim gördüm Bangkok" notuyla paylaştı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan aşka geldi! Tayland tatilinden peş peşe paylaştılar 1

Bir süredir evlilik iddiasıyla gündemde olan oyuncu çiftin Tayland tatilinden kareler büyük ilgi gördü.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan aşka geldi! Tayland tatilinden peş peşe paylaştılar 2

"ORTAK HAYAL BİR İLİŞKİNİN TEMELİ"

Öte yandan Hafsanur Sancaktutan, son röportajında ilişkisiyle ilgili "Kubilay ile gerçekten çok özel bir bağ kurduk. Önce dosttuk, şimdi kalpten yoldaşız. Bence bir ilişkinin en güzel tarafı, kendin gibi kalabildiğin bir yer olması. Saygı, güven, ortak hayal de temeli" demişti.

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Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan
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