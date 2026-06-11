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Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'lı Mercan Köşk'ten ilk tanıtım geldi! Herkes aynı şeyi merak etti

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaşacağı ve yeni sezonda Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Mercan Köşk'ten ilk tanıtım geldi. Yeni dizisinin ilk tanıtımı şimdiden heyecanlandırdı.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'lı Mercan Köşk'ten ilk tanıtım geldi! Herkes aynı şeyi merak etti
Öznur Yaslı İkier

Atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin ilk tanıtımı geldi. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde Mersin Tarsus'ta başlanan dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla gizem dolu hikâyesine ve etkileyici atmosferine dair ilk ipuçlar verdi.

MERCAN KÖŞK İLK TANITIM İZLE!

Mercan Köşk'ün ilk tanıtımında, sırlarla çevrili Mercan Köşk'ün etkileyici dünyasına dair ipuçları verilirken, geçmişin gölgeleriyle şekillenen büyük bir hesaplaşmanın geleceğine dikkat çekiyor.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan lı Mercan Köşk ten ilk tanıtım geldi! Herkes aynı şeyi merak etti 1

Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ve Bertan Asllani'nin hayat verdiği Toprak karakterlerinin öne çıktığı tanıtımda hikâyenin merkezindeki çatışmalara, aile bağlarına ve sırlarla örülü dünyaya dair ilk sinyaller de paylaşıldı.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan lı Mercan Köşk ten ilk tanıtım geldi! Herkes aynı şeyi merak etti 2

Mercan Köşk için sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'acaba hangi gün olacak', 'şimdiden merak ettik' gibi yorumlar yapıldı.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan lı Mercan Köşk ten ilk tanıtım geldi! Herkes aynı şeyi merak etti 3

MERCAN KÖŞK OYUNCULARI KİMLER?

Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.

MERCAN KÖŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Mercan Köşk'ün çekimleri Tarsus'ta gerçekleştiriliyor.

Bir dönem aşk yaşayan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, uzun bir aranın ardından aynı projede buluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan
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