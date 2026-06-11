Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'lı Mercan Köşk'ten ilk tanıtım geldi! Herkes aynı şeyi merak etti

Atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin ilk tanıtımı geldi. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde Mersin Tarsus'ta başlanan dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla gizem dolu hikâyesine ve etkileyici atmosferine dair ilk ipuçlar verdi.

MERCAN KÖŞK İLK TANITIM İZLE!

Mercan Köşk'ün ilk tanıtımında, sırlarla çevrili Mercan Köşk'ün etkileyici dünyasına dair ipuçları verilirken, geçmişin gölgeleriyle şekillenen büyük bir hesaplaşmanın geleceğine dikkat çekiyor.

Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ve Bertan Asllani'nin hayat verdiği Toprak karakterlerinin öne çıktığı tanıtımda hikâyenin merkezindeki çatışmalara, aile bağlarına ve sırlarla örülü dünyaya dair ilk sinyaller de paylaşıldı.

Mercan Köşk için sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'acaba hangi gün olacak', 'şimdiden merak ettik' gibi yorumlar yapıldı.

MERCAN KÖŞK OYUNCULARI KİMLER?

Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.

MERCAN KÖŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Mercan Köşk'ün çekimleri Tarsus'ta gerçekleştiriliyor.

Bir dönem aşk yaşayan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, uzun bir aranın ardından aynı projede buluştu.