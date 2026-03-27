MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik ifade ortaya çıktı! Araçtaki 3. kişi anlattı: ''Herkes haddini bilecek''

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü saldırıya ilişkin en kritik görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı. Cinayet sırasında araçta bulunan üç kişiden biri olan Yalçınay Yıldız, olay yerine, ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu ile Canbay'ı barıştırmak için gittiklerini ama bir anda arkadaşlarını kaybettiklerini dile getirdi.

Öznur Yaslı İkier

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü saldırıya ilişkin en kritik görgü tanığının ifadesine ulaşıldı.

Günaydın'dan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Vahap Canbay ve Kundakçı'nın bulunduğu araçta yer alan prodüktör Yalçınay Yıldız'ın ifadesinde şunları anlattı;

''Canbay da, Kubilay da 3-4 yıllık arkadaşlarım. Aleyna Kalaycıoğlu da eski arkadaşım. 2-3 ay kadar önce ben, Vahap, Aleyna aynı ikamette kalmaya başladık. Ben Vahap ile Aleyna'nın müzik prodüktörlüğünü yapıyordum.

Aleyna ile Vahap iki yıldır sevgililerdi. 2 hafta önce ayrıldılar. Ancak müzik prodüktörlüğünü yaptığım için hem Aleyna hem de Vahap ile görüşüyordum.

Aleyna'nın müzik kaydını Tatlısu Mahallesi'ndeki müzik stüdyosunda yapıyordum, Buraya beni Aleyna davet edince geliyordum.

'GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUK'

18 Mart günü stüdyoda Aleyna'nın müzik kaydını almak için sözleştik. 19 Mart'ta Canbay temizlikçiden Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu duymuş, bunun üzerine ağladı.

Ben de ikisi ortak arkadaşım olduğu için Aleyna'yı aradım. Aleyna'ya "Sen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgili mi oldun?" diye sordum. O da bana "Saçmalama, onu tanımıyorum" dedi.

Bunun üzerine ben Aleyna'nın ses kaydını alacağım için Vahap'a "Sen de gel, gururunu kır, Aleyna ile konuş" dedim. Bu sırada yanımızda Kubilay da vardı. Kendisi "Ben de sizinle geleyim, hem Aleyna abla ile konuşurum" dedi.

Bunun üzerine Kubilay'ın kullandığı araçla çıktık. Aracın şoför mahallinde Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda Vahap, arka koltukta ben vardım. Biz stüdyo önüne geldik, ben kapıyı çaldım, temizlikçi açtı. Aleyna içeride değildi. Temizlikçi bilgisi olmadığını söyleyip beni içeri almadı.

Bunun üzerine Aleyna'yı aradım, açmadı. Sonra stüdyo sahibi Bertin'i aradım. Önce açmadı, sonra bana geri döndü. Ona "Ses kaydımız vardı, neredesiniz?" dedim. Bu sırada Aleyna telefonu aldı, "Biz yemekteyiz, saat geç oldu, başka zaman çekeriz" dedi. Ben de "Tamam kanka" dedim. Ancak içeride köpeğini görünce Aleyna'nın gelip alacağını düşünerek Canbay ile konuşmasını sağlamak adına beklemeye başladık.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Bir süre sonra Aleyna beni görüntülü aradı, kaydı sordu. Bu konuşma sırasında, Vahap ile Kubilay'ı görmedi. Sonrasında Aleyna'nın annesi telefonu alarak "Herkes haddini bilecek" diyerek bunu üç defa tekrarladı.

Ben de "Eyvallah" diyerek kapattım. Bu sürece kadar ne ben ne de Vahap Aleyna'ya karşı kötü bir söz veya tehditte bulunmadık. Bizim burada beklememizin tek amacı iki arkadaşımızın barışmasını sağlamaktı.

'SİLAHI ÇIKARDI VE ATEŞ ETTİ'

23.00 civarı biri Vito tarzı diğeri sportif bir araç geldi. Sportif araçtan beyaz giyimli, gözlüklü bir şahıs indi. Belinden silah çıkartıp ön yolcu koltuğu camına vurdu.

Sonra kapıyı açtı, "Bir daha sizi burada görmeyeceğim" diyerek araç içine rastgele ateş etti. Bu sırada Kubilay "Vuruldum" diye karın bölgesini tuttu.

Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu Canbay Alaattin Kadayıfçıoğlu Kubilay Kaan Kundakçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.