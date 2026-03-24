Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi çarpıcı iddiayı paylaştı! İsyan etti: "Böyle bir saçmalık mı olur?"

Ümraniye’de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı’nın cenazesi dün memleketi Sakarya’da toprağa verilmişti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

B.K. savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KALAYCIOĞLU VE İZZET YILDIZHAN DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇARPICI İDDİA! ANNE KUNDAKÇI İSYAN ETTİ: "BÖYLE BİR SAÇMALIK MI OLUR?"

Oğlunun mezarına giden anne Kundakçı çarpıcı bir iddiada bulundu. Davadan vazgeçmek için kendilerine ev teklifinde bulunulduğunu aktardı.

İşte o açıklamalar:

"Size ev alırlar şey yaparsınız. Davadan vazgeçersiniz diyor. Benim para pula ihtiyacım yok. Böyle bir saçmalık mı olur? Bana davadan vazgeçmek için ev teklif ediyorlar. Benim çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor?"