Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi çarpıcı iddiayı paylaştı! İsyan etti: "Böyle bir saçmalık mı olur?"

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile İzzet Yıldızhan'ın da olduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Anne Kundakçı oğlunun mezarında dikkat çeken bir iddiayı paylaştı. İddiayı aktaran anne Kundakçı, "Böyle bir saçmalık mı olur?" diyerek isyan etti.

Recep Demircan

Ümraniye’de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı’nın cenazesi dün memleketi Sakarya’da toprağa verilmişti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

B.K. savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KALAYCIOĞLU VE İZZET YILDIZHAN DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇARPICI İDDİA! ANNE KUNDAKÇI İSYAN ETTİ: "BÖYLE BİR SAÇMALIK MI OLUR?"

Oğlunun mezarına giden anne Kundakçı çarpıcı bir iddiada bulundu. Davadan vazgeçmek için kendilerine ev teklifinde bulunulduğunu aktardı.

İşte o açıklamalar:

"Size ev alırlar şey yaparsınız. Davadan vazgeçersiniz diyor. Benim para pula ihtiyacım yok. Böyle bir saçmalık mı olur? Bana davadan vazgeçmek için ev teklif ediyorlar. Benim çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor?"

24 Mart 2026
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı!Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı!
İşte gizeme ışık tutacak kareİşte gizeme ışık tutacak kare

Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu Canbay Kubilay Kaan Kundakçı
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Altın tükendi, kuyumcunun camındaki yazı şaşırttı: 'Vallahi, billahi, tillahi'

Altın tükendi, kuyumcunun camındaki yazı şaşırttı: 'Vallahi, billahi, tillahi'

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
