Küçük Sırlar'ın Heves'i ve Ayşegül'ü yıllar sonra buluştu! Merve Boluğur ve Dilara Öztunç'a yorum yağdı

2010 yılında yayınlanan 'Küçük Sırlar' dizisinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen Dilara Öztunç ve Merve Boluğur, yıllar sonra bir araya geldiler.

Bu buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur, 'Kavuştay' notunu düştü.

Buluşmanın ardından, diziden bir kareyi ve Dilara Öztunç ile eski fotoğraflarını da yayınlayan Boluğur, bu paylaşımına, "Yaşlandık mı?" ifadesini ekledi.

YORUM YAĞDI

Merve Boluğur'un bu kareleri kısa sürede gündem oldu. Ünlü isimlerin birlikte çekildikleri karelerine; 'güzel günlerdi', 'gözyaşım pıt', 'hepimiz yaşlandık' gibi yorumlar yapıldı