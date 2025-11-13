MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı'nın cenazesi ABD'den getirilecek

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı'dan acı haber gelmişti. 78 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Abacı'nın cenazesi ABD'den getirilecek ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı'nın cenazesi ABD'den getirilecek

Geçen ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Muazzez Abacı, tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti. 78 yaşında vefat eden Abacı için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Abacı'nın cenazesi uçakla Türkiye'ye getirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı nın cenazesi ABD den getirilecek 1

AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

1998 yılında devlet sanatçısı ünvanı da verilen Abacı için, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. 17 Kasım Pazartesi saat 11.00'de düzenlenecek olan törene Bakan Ersoy da katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı nın cenazesi ABD den getirilecek 2

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı 12 Kasım 1947 Ankara doğumlu Türk sanatçı. Klasik Türk müziği şarkıcısı olan Abacı, Türkiye Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı nın cenazesi ABD den getirilecek 3

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi.

Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.2007 yılında Hayalin İçin Söyle programında jüri olarak yer almıştır.

Özel mekanlarda ve halk konserlerinde her ay 1 veya 2 kez sahneye çıkmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi yine yayın akışında yer almadı! Karar verildiFenomen dizi yine yayın akışında yer almadı! Karar verildi
Serveti ortaya çıktı! Neyi var neyi yok tek tek saydıServeti ortaya çıktı! Neyi var neyi yok tek tek saydı

Anahtar Kelimeler:
Muazzez Abacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.