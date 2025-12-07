MAGAZİN

"Kur'an okumaya başladım" demişti! İmam Gazali ne zaman?

İmam Gazali’yi canlandıracak olan oyuncu Taner Ölmez dizi için “Bir taraftan senaryoyu okumaya başladım, öbür taraftan da Kur’an okumaya başladım" demişti. Dizinin çekimleri tamamlandı. Peki İmam Gazali ne zaman?

Tabii platformunda yayınlanacak İmam Gazali’nin hayatını konu alan 30 bölümlük dizinin başrolünde Taner Ölmez yer alıyor. Başarılı oyuncu diziye nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlatmıştı:

“Bir taraftan senaryoyu okumaya başladım, öbür taraftan da Kur’an okumaya başladım. İkisini birlikte, paralel götürmeye çalıştım. Çünkü İmam Gazali’yi anlamak için önce Kur’an-ı Kerim’i anlamam gerekiyordu."

TRT Tabii'de ekrana gelecek olan İmam Gazali'nin hayatını konu alan "İmam Gazali" dizisinin çekimleri tamamlandı.

30 bölüm olacak dizinin 3 sezon şeklinde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

“İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm” ne zaman yayınlanacak merak edilmeye başlandı. Platform bir tarih vermezken "yeni sezonda sadece tabii’de" notuyla bir fragman yayınlandı.

Sosyal medyada "Kur'an okumak nasip olmuş", "Merak ediyorum çok güzel olacak", "Ya ne güzel işi Kur'an okumaya imkan vermiş", "Fragman sonrası çok merak ettim" yorumları yağdı.

